TRANZIT | EDITORIAL

31.01.2018 / Marilena Matei Detalii

Potrivit unui studiu ManpowerGroup din urma cu cativa ani, soferii reprezentau a cincea profesie cea mai cautata de angajatori in toata lumea. Probabil ca in Europa, in 2017, soferii deja au mai urcat un loc cel putin in acest clasament, romanii trezindu-se destul de brusc in mijlocul unei crize de soferi de proportii, concomitent cu pensionarea catorva zeci de mii de soferi in Germania, Franta, Belgia si Marea Britanie.



Inceputul de an a plouat cu stiri despre lipsa soferilor profesionisti pe toate pietele majore de transport din Europa. S-au mentionat cifre uriase: 150.000 de soferi se cauta in Germania, 50.000 in Marea Britanie, peste 20.000 in Franta si in Italia, circa 100.000 in Polonia, 15.000 in Romania.

Cresterea economica din vest si extinderea restrictiilor in calea transportatorilor estici au impulsionat firmele din vestul Europei sa investeasca in camioane noi, luand soferii si dispecerii formati de firmele din est. Dupa ce legea Macron a imputinat numarul camioanelor estice care sa se mai aventureze sa faca transporturi spre Franta, autoritatile din aceasta tara sprijina acum angajarea de soferi profesionisti de catre firmele locale, finantand un portal care promoveaza locurile de munca vacante din transporturi.

Daca anul trecut multi manageri de transport romani au sustinut ca vestul nu poate functiona fara firmele de transport din est, acum lucrurile par foarte organizate, demonstrand ca un guvern competent poate schimba legile economiei de piata. Ne intrebam anul trecut daca guvernele vest-europene vor supravietui dupa scumpirea produselor in magazine ca urmare a cresterii tarifelor de transport dupa indepartarea firmelor din estul Europei. Vazand acum cum se desfasoara lucrurile suntem tentati sa spunem ca statele vest-europene sunt capabile sa se joace cu subventii pentru transportatori sau consumatori pentru a contracara scumpirea transportului efectuat de firme din vest sau din est, dar inregistrate in vestul Europei. Aceste subventii se vor acoperi usor din taxele si impozitele firmelor de transport nou-create in tarile vest-europene pentru a putea scapa de restrictiile si controalele autoritatilor din aceste tari.

Transportatorii romani ar mai avea o sansa daca am fi capabili sa ne pastram soferii acasa, insa, chiar daca venitul net e la fel pentru un sofer de transport international roman ca si pentru unul neamt, de pilda, conditiile sociale ii indeamna pe multi sa se mute cu tot cu familii in vest. Ce primeste in plus un sofer roman angajat la o firma din vestul Europei? Asigurari sociale si contributii la pensii mult marite, alocatii pentru copii mai consistente si, in primul rand, accesul la un sistem social in care cetateanul este respectat: spitale in care nu risti sa te imbolnavesti mai grav decat ai venit, scoli din care copiii ies pregatiti pentru o meserie, parcari civilizate si agenti de control care doar verifica respectarea legii, nu cauta o modalitate de a primi o „atentie”. Sigur, pretul dezradacinarii de tara este mare, vest-europenii tratandu-i fara demnitate pe imigrantii estici, insa milioane de romani s-au obisnuit deja cu gustul amar al umilintei, sacrificandu-se insa pentru copii.

Pe langa atragerea acelor soferi care nu vor sa emigreze, mai exista posibilitatea de a aduce soferi non-comunitari in Romania. Polonezii si-au suplinit nevoia de soferi angajand deja, dupa cifrele din presa poloneza, peste 80.000 de ucrainieni. Noi suntem neinteresanti pentru ucrainieni si chiar si pentru moldoveni, care prefera sa lucreze direct la firme din vest. Noua ne raman doar asiaticii si nici aceia toti, filipinezii si malaiezienii fiind deja „absorbiti" de tarile baltice. Din cercetarile facute de redactorii Tranzit, firme de recrutare specializate propun romanilor soferi din Sri-Lanka sau Vietnam. Care sunt pasii pentru aducerea asiaticilor in Romania, ce prevede legislatia romaneasca in acest sens si cati „asistati social" am putea activa pe piata fortei de munca va prezentam in seria de articole „Lucrator non-UE in Romania".