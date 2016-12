News | 2016

21.12.2016 / Trafic Media Detalii

IMMOFINANZ a inregistrat rezultate operationale in valoare totala de 87,6 milioane de euro in primele doua trimestre ale anului financiar scurtat 2016, in crestere cu 28,2% fata de aceeasi perioada a anului precedent, a anuntat compania. In Romania, veniturile din inchirieri in Romania au crescut cu 2,9% si s-au ridicat la 22,9 milioane de euro, ceea ce reprezinta 14,9% din veniturile din inchirieri totale la nivel de Grup.



Crestere a fost sprijinita, cu precadere, de imbunatatirea rezultatelor din gestionarea activelor (in crestere cu 5,1%, la 107,3 millioane de euro), ca urmare a scaderii amortizarii creantelor in Rusia si a costurilor legate de gradul de ocupare si operationale mai mici atribuite proprietarilor de cladiri, precum si in urma reducerii altor cheltuieli operationale (de la -53,5 milioane de euro la -26,1 milioane de euro). „In anul precedent, aceste cheltuieli au fost influentate de costuri nerecurente pentru solutionarea procedurilor legale cu investitorii. Profitul net in perioada de raportare a fost de -154,4 milioane de euro (S1 2015/16: 133,2 milioane de euro). Acest declin a fost cauzat cu precadere de reevaluarile ajustate conform cursului valutar, de -95,1 milioane de euro, ale centrelor comerciale din Moscova si de o evaluare a pietei (IFRS), de -105,7 milioane de euro, a actiunilor CA Immo“, se arata in comunicatul de presa.

Rezultatele IMMOFINANZ in Romania pentru T1-2 ale anului financiar scurtat 2016, la 31 octombrie 2016

Proprietatile IMMOFINANZ din Romania reprezinta 16,3% din portofoliul total al companiei. Cele 76 de proprietati (20 investitii finalizate, 2 proiecte in dezvoltare, 9 proiecte imobiliare aditionale [apartamente destinate vanzarii dupa finalizare] si 45 de proiecte in analiza) au o valoare de 853,2 milioane de euro (633,3 milioane de euro - investitiile finalizate, 44,8 milioane de euro - proiectele in dezvoltare, 1,7 milioane de euro - proiectele aditionale, 173,5 milioane de euro - proiectele in analiza). Valoarea reala estimata dupa finalizarea proiectelor in dezvoltare actuale ale Grupului in Romania se ridica la 105,4 milioane de euro.

In primele doua trimestre ale anului financiar scurtat 2016, veniturile din inchirieri in Romania au crescut cu 2,9% si s-au ridicat la 22,9 milioane de euro, ceea ce reprezinta 14,9% din veniturile din inchirieri totale la nivel de Grup.