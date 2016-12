Trafic Media

News | 2016

21.12.2016

Plecand de la faptul ca 77% din toate marfurile din Europa sunt transportate pe cale rutiera (majoritatea in remorci), grupul de consultanta Clear a realizat un studiu potrivit caruia 2016 va atinge cel de-al treilea nivel al inmatricularilor de remorci noi inregistrat vreodata, depasit doar de cifrele din 2007 si 2008. Cu toate acestea, exista o slabire a pietei in a doua jumatate a anului, iar Clear prognozeaza un al patrulea trimestru mai slab decat fusese anuntat la inceputul lui 2016. Danemarca, Franta, Germania, Italia si Spania sunt pietele pe care s-a cumparat mai putin decat fusese previzionat cu sase luni in urma.



2016 va reprezenta un varf al pietei in acest ciclu economic, prognoza anuntand o crestere de 9,4% in prima jumatate si de 5,2% in cea de-a doua, ceea ce va duce la o crestere de 7,4% pe intreg anul. Clear previzionase inca din 2009 ca piata va scadea in 2017 si 2018, datorita unei ciclicitati a recesiunii, si poate ca slabirea relativa a pietei manifestata in ultimul trimestru al lui 2016 este primul indicator al acestei secvente de evenimente.