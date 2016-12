News | 2016

21.12.2016 / Trafic Media Detalii

412 companii de transport au fost admise la alocarea CEMT 2017, cu doua mai mult decat anul precedent. Dintre acestea, 16 companii (din sapte judete ale tarii) au primit peste 18 autorizatii CEMT, iar restul, mai putine. Pe primele trei locuri, in functie de numarul de CEMT-uri alocate, s-au clasat Com Divers Auto - in premiera in acest an - International Lazar Company si H.Essers. Com Divers Auto a primit 98 de autorizatii CEMT pentru Euro V, din care 22 libere pe Italia si 80 libere pe Ungaria, plus alte 17 CEMT-uri pentru Euro VI, din care doua libere pe Italia si 13 pe Ungaria.



Contingentul CEMT alocat Romaniei pentru 2017 este de 188 de autorizatii „de baza“, la fel ca anul trecut, care se transpun intr-un numar total de 1.824 de autorizatii CEMT. Din contingentul de autorizatii „de baza“, pe relatiile restrictionate sunt disponibile 16 autorizatii CEMT „de baza“ pe Austria, 90, pe Grecia, 55, pe Italia, 155, pe Ungaria, si 16, pe Federatia Rusa. Distribuirea CEMT-urilor pentru fiecare categorie si a restrictiilor de Austria, Grecia, Italia si Rusia s-a facut prin algoritm matematic, in conformitate cu Normele CEMT 2017, in timp ce alocarea „liberelor“ de Ungaria s-a facut pe baza solicitarilor.