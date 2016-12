News | 2016

21.12.2016

De vineri, 23 decembrie, polita RCA va deveni contractul RCA, inlocuire prevazuta de OUG 54/2016. Modelul noului document cu care se va face dovada incheierii asigurarii RCA este inclus in Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) nr. 39/2016, ce va intra in vigoare vineri. Contractul RCA va contine aproape aceleasi informatii din polita RCA, doar ca difera formatul in care sunt prezentate.



Cu alte cuvinte, contractul RCA va contine numarul si data incheierii, partile contractului, perioada de valabilitate, limitele maxime de raspundere stabilite de catre asiguratorul RCA, prima de asigurare, numarul ratelor si scadenta acestora, intermediarul, daca este cazul, clasa bonus-malus, numarul de inmatriculare/inregistrare al vehiculului, numarul de identificare al vehiculului si statele in care acest document are valabilitate.

Politele RCA emise pana la data de 22 decembrie isi vor pastra valabilitatea. Cu alte cuvinte, persoanele care detin acum o polita RCA nu vor fi nevoite sa o preschimbe in contract RCA.