2016

21.12.2016

Waberer’s International l-a numit pe Levente Csöregi ca director de IT. Acesta a absolvit facultatea de transport si telecomunicatii din Gyor (Ungaria) si, in plus, detine o diploma MBA de la Universitatea Tehnica din Budapesta. Misiunea sa este de a opimiza in continuare procesele companiei. Telematica, optimizarea rutelor, activitatea de expeditii, managementul resurselor si alte sisteme IT folosite de companie determina munca zilnica a mai mult de 6.500 de angajati.



Compania considera tehnologia informatiei ca fiind una din ariile cheie de dezvoltare pentru competitivitatea unei firme. De aceea, Waberer’s intentioneaza sa faca investitii semnificative in acest domeniu in urmatorii ani. Softul international, ca si aplicatiile dezvoltate in-house dezvoltate in ultima decada sunt toate in masura sa scada consumul de combustibil inregistrat de Waberer’s la mai mult de 3.500 de camioane.

In primele trei trimestre ale acestui an, camioanele de 40 t au consumat mai putin de 30 l de combustibil la o medie de 100 km.

Ca urmare a automatizarii proceselor de management al transporturilor si a solutiilor tehnologice informationale din activitatea de expeditii, gradul de incarcare al camioanelor a ajuns la 91,6% depasind media industriei europene din industrie. Flota Waberer’s, cu o varsta medie de doi ani acopera de trei ori distanta dintre pamant si soare in fiecare an.

Csöregi, vorbeste fluent limbile engleza, franceza si romana si a fost desemnat sa creasca competitivitatea companiei prin explorarea posibilitatilor viitoare in tehnologia infomatiei. Dezvoltarile viitoare includ pregatirile pentru dezvoltarea unui modul SAP de transport si customizarea sa pentru cerintele companiei, ca si imbunatatirea securitatii IT pentru mai mult de 500 de utilizatori activi in aproape toate tarile din Europa.

Expertul de 45 de ani a petrecut noua ani la Auchan, ca director IT pentru Ungaria si director financiar national. Una din responsabilitatile sale a fost de a se ocupa de centralizarea si integrarea , ca urmare a achizitiei lantului de hipermarketuri Cora. Acesta a fost, de asemenea, membru al bordului Auchan Ungaria.