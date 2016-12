News | 2016

21.12.2016 / Trafic Media Detalii

Potrivit UNTRR, pachetul rutier va fi in dezbatere la nivelul UE in decursul lui 2017 si, in functie de negocieri, se va aplica din primul trimestru al lui 2019, deci atunci cand Romania va detine presedentia Consiliului UE. Statele din Europa de Vest isi mentin pozitia privind adoptarea salariului minim si isi doresc sa stopeze asa-zisul dumping social al companiilor de transport din Est, cu care asociatia nu este de acord.



In acest sens, Radu Dinescu, secretar general UNTRR, atrage atentia asupra interventiei secretarului de stat frencez la congresul FNTR, potrivit caruia, Franta si Germania sunt decise sa ia masuri pentru ca Europa sa nu devina Vestul salbatic al concurentei in transport. Presedintele FNTR arata ca tarile fondatoare ale UE vor construi o noua Europa, pe un teritoriu mai mic decat al actualei UE. Practic, intr-o forma sau alta, se incearca introducerea in pachetul rutier a unor reglementari care sa vizeze respectarea unui nivel minim de salarizare, dar si prevederi referitoare la postarea lucratorilor.



Mai multe detalii puteti gasi in numarul urmator al revistei Tranzit.