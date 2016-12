News | 2016

22.12.2016 / Trafic Media Detalii

Finantarea, in valoare de 393 de milioane de euro vizeaza doua scheme - una axata pe transferul traficului rutier spre cel feroviar si celalalt de pe rutier pe cel maritim. In prima schema, operatorii de transport feroviar vor primi subventii de 255 de milioane de euro, deoarece CE sprijina „un mod de transport mai putin poluant decat cel rutier, cu impact pozitiv asupra mediului, care contribuie la reducerea congestionarii traficului rutier si este benefica mobilitatii“.



Comisia a declarat ca schema este deschisa tuturor companiilor feroviare care opereaza pe piata de transport de marfa din Italia. "Masura va stimula, in special, in partea de sud a Italiei, unde dezechilibrul dintre feroviar si rutier este semnificativ mai pronuntata", a declarat organismul UE.

In conformitate cu reglementarile referitoare la ajutoarele de stat pentru intreprinderile feroviare, ajutorul acordat beneficiarilor se bazeaza pe reducerea taxelor de infrastructura si a costurilor externe suportate de operatorii de transport feroviar

Al doilea sistem, numit Marebonus, care se concentreaza pe incurajarea transportului de marfuri pe cale maritima, va primi subventii de 138 de milioane de euro. Ajutorul se va acorda operatorilor care incep sa ofere sericii maritime noi sau modernizeaza rutele existente.