News | 2016

22.12.2016 / Trafic Media Detalii

Potrivit ASF, in primele noua luni ale lui 2016, primele brute subscrise (PBS) pe piata asigurarilor din Romania au inregistrat valoarea de 6,88 miliarde lei, in crestere cu 12% fata de perioada similara a anului trecut. Cumulata, valoarea primelor brute subscrise atat de catre societatile de asigurare, cat si de sucursale se ridica la 7,37 miliarde de lei.

Cresterea pietei din aceasta perioada a fost determinata de dinamica ascendenta a segmentului asigurarilor generale, care a inregistrat un avans de 14% fata de primele noua luni ale anului precedent, fiind sustinuta si de o evolutie pozitiva a asigurarilor de viata (2%).



In acest segment se constata o orientare mai pronuntata catre produsele de asigurare traditionale de viata si catre asigurarile de sanatate (plus 36%), care a compensat scaderea volumului subscrierilor pentru asigurari de viata legate de fonduri de investitii.

Primele brute subscrise aferente asigurarilor generale au atins, in intervalul ianuarie-septembrie 2016, valoarea de 5,71 miliarde lei.

Impreuna, cele trei clase de asigurari detin o cota de 90% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurari generale.

La 30 septembrie 2016, activau pe piata asigurarilor 32 societati de asigurare dintre care 18 au practicat numai activitate de asigurari generale (AG), 7 au practicat numai activitate de asigurari de viata (AV) si 7 au practicat activitate compozita.

La 30.09.2016, brokerii de asigurare si/sau reasigurare au intermediat prime in valoare de 4,56 miliarde lei, cresterea nominala fata de aceeasi perioada a anului trecut fiind de 21,54 puncte procentuale (o crestere de 21,47% pentru asigurari generale si o crestere de 24,55% pentru asigurari de viata).

Valoarea primelor intermediate inseamna 66,37% din volumul total al primelor brute subscrise la nivelul intregii piete (AV+AG), o crestere cu 5,38 puncte procentuale fata de gradul de intermediere inregistrat in perioada similara a anului 2015.

Din analiza datelor primilor 10 brokeri de asigurare, in functie de volumul primelor intermediate si a cotei de piata, rezulta ca acestia detin o pondere de 44,93% din totalul pietei de brokeraj.

Veniturile obtinute de brokerii de asigurare din activitatea de intermediere in asigurari in primele noua luni ale acestui an au fost de 734,9 milioane lei, in crestere cu aproximativ 9% in raport cu perioada similara a anului anterior.