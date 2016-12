News | 2016

27.12.2016 / Trafic Media Detalii

Bosch propune o solutie bazata pe camera care inlocuieste complet oglinzile laterale. Cu ajutorul tehnologiei digitale, atunci cand camionul este condus pe autostrada, soferul poate vedea mult in spatele vehiculului, in vreme ce unghiul de vedere in orase este cat mai larg, pentru o mai buna siguranta. Mirror Cam System reduce considerabil rezistenta la vant si implicit consumul cu 1-2%.



Pe langa display-uri mari, care, de exemplu, in situatiile periculoase, prioritizeaza avertismentele si alertele vizuale, Bosch pune in camioane si touchscreens, pentru a facilita utilizarea diverselor functii. Inovativul ecran tactil neoSense pune la indemana utilizatorilor, pe ecran, butoane care se simt ca cele reale, soferii putandu-le accesa fara sa le priveasca. De asemenea, o operare simpla si un meniu de navigatie intuitiv sunt beneficiile oferite de Bosch prin integrarea de tip smartphone. In afara de Apple CarPlay, Bosch mySPIN este singura solutie care poate conecta dispozitive Android si iOS la sistemul de stiri si divertisment. Bosch lucreaza, de asemenea, la sisteme GPS care sa faca hartile mai accesibile (preiau elemente 3D, cum ar fi cladirile, si le afiseaza la un nivel suplimentar al hartii, pentru a ajuta utilizatorii sa se orienteze). De asemenea, pot fi incluse informatii in timp real despre vreme sau pretul combustibilului.