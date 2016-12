News | 2016

27.12.2016 / Trafic Media

Piata de leasing operational a depasit nivelul de 57.000 de unitati in administrare la finalul trimestrului al treilea din 2016, cu aproximativ 1.700 de autovehicule mai mult fata de finalul lui 2015 si in crestere cu 7% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Pentru 2017 societatile de leasing se asteapta ca segmentul de inchirieri de vehicule sa ramana pe acelasi trend crescator, cu o pondere mai mare a clientilor de tip IMM, existand un potential clar de crestere in aceasta directie.



In perioada ianuarie-septembrie a acestui an au fost inmatriculate aproximativ 9.400 de autovehicule de catre companiile de leasing operational, adica 12% din totalul inmatricularilor noi (79.000 de autoturisme si autovehicule comerciale usoare), arata datele publicate de Asociatia Societatilor de Leasing Operational. Dupa primele trei trimestre din 2016, Arval Romania a inregistrat o crestere anuala de 15%, „ceea ce inseamna un ritm mai bun decat al pietei locale de leasing operational, un avans pe care incercam sa-l mentinem“, dupa cum afirma directorul comercial, Andrei Biro. Oficialul companiei explica faptul ca dupa 10 ani, piata de leasing operational atinge o cota de piata de aproximativ 16% din inmatricularile totale (inclusiv autoturisme), cresterea fiind data de dezvoltarea companiilor mici si mijlocii, „inca nefamiliarizate cu avantajele leasingului operational“. Tendinta pozitiva a pietei auto in 2016 a facut ca si Porsche Mobility, compania de leasing operational din cadrul Porsche Finance Group, sa isi mentina pozitia printre jucatorii importanti de pe piata de leasing operational si management de flote. „In cele mai multe dintre cazuri, clientii care opteaza pentru finantari prin leasing operational reprezinta companiile mari, care au o politica de achizitii foarte bine coordonata si cunosc atuurile unei astfel de metode de finantare“, afirma directorul de vanzari si marketing al Porsche Finance Group Romania, Helian Redai. Pe de alta parte, pe baza cifrelor raportate de societatile de leasing operational si luand in considerare evolutiile constante, directorul general ALD Automotive Romania, Frédéric Banco, crede ca sectorul acestui tip de finantare a ajuns la un anumit nivel de maturitate si in acelasi timp, se inscrie in tendintele observate si in randul celorlalte piete din aceasta zona a Europei. „Segmentul de leasing operational a crescut constant in ultimii zece ani, insa orientarea clientilor spre aceasta forma de finantare a avut loc organic, dupa ce acestia au parcurs etapele clasice de achizitie prin lichiditati, credit bancar sau prin leasing financiar“ . La randul sau, directorul comercial al Business Lease Romania, Ioana Grigore, spune ca, in general, pe segmentul de vehicule comerciale clientii opteaza pentru: intretinere, reparatii si anvelope, asigurari fara fransiza, asistenta rutiera si vehicul de inlocuire. „Profilul clientului de leasing operational, din domeniul transporturilor/logisticii, este o companie multinationala, cu o flota auto de peste 50 -70 de masini, al carei management este strain“, explica oficialul Business Lease Romania.