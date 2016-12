News | 2016

27.12.2016 / Trafic Media Detalii

Consilierii municipali ai Capitalei au adoptat, pe 21 decembrie, doua hotarari in baza carora se vor achizitiona 400 de autobuze, 100 de troleibuze si 100 de tramvaie. Primarul general Gabriela Firea a precizat ca parcul auto al RATB este „imbatranit“ si „depasit ca uzura si morala si fizica“, iar bucurestenii doresc autobuze si tramvaie noi, performante.

„Avem specialisti foarte buni in mobilitate care si-au spus punctul de vedere si au afirmat ca mai e nevoie in continuare si de investitii la uzina, pentru ca si propria uzina a RATB poate sa construiasca tramvaie, dar nu are in acest moment capacitatea tehnica sa o faca.



Dar, impreuna, vom contribui pentru ca URAC sa beneficieze de investitii si sa poata sa fabrice tramvaie romanesti. De asemenea, vom continua si cu achizitiile pana la punctul in care vom putea sa afirmam cu totii ca ne-am realizat mandatul fata de bucuresteni si ca transportul public in comun este o alternativa viabila“, a declarat Gabriela Firea, in cadrul sedintei CGMB.

Ea a adaugat ca achizitia trebuie completata cu masuri precum: realizarea benzilor unice, construirea de parcari la intrarea in Capitala si langa statiile de metrou, o colaborare mai eficienta cu Brigada Rutiera, cu Politia Locala, Municipala si de sectoare, pentru fluidizarea traficului. „Sunt masuri care s-au luat in toate marile capitale europene si au dat rezultate“, a afirmat Firea.

Conform hotararii adoptate, din cele 400 de autobuze, 320 sunt din gama 12 m, 50 din gama de 10 m, iar 30 de autobuze articulate fac parte din gama de 18 m. Atat autobuzele, cat si troleibuzele urmeaza sa fie achizitionate in baza unui program multianual, pe o durata de patru ani, incepand cu 2017.

Potrivit celui de-al doilea proiect de hotarare, PMB ar urma sa achizitioneze 100 de tramvaie, dintre care 90 de marime medie din gama de 36 de metri si zece tramvaie bisens cu doua cabine, din gama de 27 m, in cadrul unui program multianual, pe o durata de patru ani, incepand cu 2017.

In cazul ambelor proiecte, finantarea se va asigura din bugetul Primariei Capitalei, iar sumele necesare vor fi cuprinse in bugetele anuale ale Capitalei.