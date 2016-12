News | 2016

27.12.2016 / Trafic Media Detalii

Dupa scaderea din octombrie, cererea pentru vehicule comerciale noi in UE a crescut semnificativ in noiembrie 2016, pana la 203.799 unitati (+13,2%). Potrivit ACEA, cresterea a fost sustinuta pe toate segmentele si in toate pietele majore: Italia a postat cea mai mare crestere (+70,2%), urmata de Franta (+15%), Spania (+14,2%), Marea Britanie (+3,7%) si Germania (+1,8%).

In primele 11 luni ale lui 2016, inmatricularile de vehicule noi din UE raman pozitive (+11,7%), totalizand peste 2,1 milioane de vehicule. In aceasta perioada, Italia (+44,2%), Spania (+11,1%), Franta (+8,9%), Germania (+7,4%) si Marea Britanie (+2,2%) au raportat cresteri.



In noiembrie 2016, cererea din UE pentru vehicule comerciale usoare (pana in 3,5 t) a crescut considerabil (+13,5%), dupa incetinirea din octombrie, totalizand 168.667 de unitati. Solicitarile au venit in principal din Italia (+66%), Franta (+16,1%) si Spania (+11,9%), in timp ce pietele din Anglia (+2,5%) si Germania (+2,1%) au raportat cresteri modeste.

Din ianuarie in decembrie 2016, au fost inmatriculate in UE 1.741.498 de vanuri noi, cu 12,1% mai mult decat in perioada similara a anului precedent. Italia (+44,8%), Spania (+10,9%), Germania (+8,9%), Franta (+8,7%) si Marea Britanie (+2,1%) au contribuit la aceasta revenire pozitiva din primele 11 luni ale lui 2016.

Pe acest segment, in noiembrie 2016 s-au inmatriculat in Romania 1.394 de unitati, cu 20,6% mai mult decat in noiembrie 2015 (1.156 unitati). In primele 11 luni s-au inmatriculat 12.756 de vanuri noi in Romania, cu 30,4% mai mult fata de cele 9.779 raportate in aceeasi perioada a anului trecut.

In noiembrie, inmatricularile vehiculelor comerciale grele, de peste 16 t, au crescut substantial (+12,1%) comparativ cu noiembrie 2015, totalizand 25.156 de unitati. Intre cele cinci piete mari, Italia (+90,7%), Spania (+25,1%) si Franta (+14,4%) au avut cele mai mari cresteri, in vreme ce inmatricularile de vehicule grele din Germania au scazut usor, cu 1,2%.

In primele 11 luni, cererea pentru camioane grele noi a continuat sa creasca (+11,9%), cu 267.987 de unitati inmatriculate in UE. Toate pietele mari au contribuit la acest rezultat, in special Italia (+41,9%) si Franta (+13,6%).

In Romania, in noiembrie 2016 s-au inmatriculat pe acest segment 696 de unitati, cu 1,3% mai putin decat cele 705 inregistrate in noiembrie 2015. Cu toate acestea, in primele 11 luni cresterea pe acest segment a fost de 30,7%, de la 5.232 in 2015, la 6,839 in 2016.

In noiembrie, inmatricularile de vehicule medii si grele, de peste 3,5 t, au fost mai mari cu 12,8%, comparativ cu noiembrie 2015, realizand un total de 31.555 de unitati. In principalele piete rezultatele au fost similare cu cele ale camioanelor grele. Inmatricularile din Italia au fost mai mult decat duble in noiembrie (+105,2%), deoarece guvernul stimuleaza innoirea flotelor, incepand cu septembrie. Spania (+23%), Franta (+15%) si Marea Britanie (+11,7%) de asemenea au raportat cresteri puternice. Pana in decembrie 2016, 334.460 de camioane noi au fost inmatriculate in UE, cu peste 10,9% peste perioada similara a anului anterior. Italia (+43,7%), Franta (+13,4%) si Spania (+11%) si-au adus contributii semnificative in acest sens.

In Romania, in noiembrie 2016 s-au inmatriculat pe acest segment 721 de unitati, cu 1% sub cele din noiembrie 2015 (728). Per total insa, in primele 11 luni, piata romaneasca a inregistrat o crestere de 30,9% (de la 5.480 de unitati in 2015, la 7.172).