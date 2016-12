News | 2016

27.12.2016 / Trafic Media

Potrivit ACEA, inmatricularile de autobuze si autocare noi, de peste 3,5 t au crescut usor in noiembrie 2016 (+0,4%), dupa un declin de cinci luni consecutive. Din totalul celor 3.577 de unitati, cresterea a venit in special din Italia (+159,8%) si Spania (+91,7%), in vreme ce Franta (‐35,8%) si Germania (‐3,5%) au raportat performante mai slabe decat in noiembrie 2015. In primele 11 luni, piata europeana de autobuze si autocare a inregistrat o crestere modesta (+2%), cu 36.170 de noi unitati inmatriculate. In aceasta perioada, cea mai mare crestere a venit din Spania (+21,9%), Italia (+12,7%) si Germania (+10,8%), in vreme ce Franta (‐8,6%) a raportat un declin.



In Romania au fost inmatriculate in noiembrie 2016 102 autobuze si autocare, cu 19% mai putin decat in luna similara a lui 2015, scaderea totala pe primele 11 luni fiind in 2016 de 52,4%, comparativ cu 2015, de la 1.038 de unitati, la 2.181.