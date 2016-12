News | 2016

Magazinul de bricolaj renunta la Schweighofer in urma solicitarilor venite de la 14.000 de cetateni. Hornbach a anuntat ca va incheia relatiile comerciale cu Schweighofer pentru lemnul de constructii si lemnul rindeluit incepand cu luna ianuarie a anului viitor. La baza deciziei Hornbach sta suspendarea certificarii FSC si presiunea publica mentinuta in ultima jumatate de an de comunitatea de-clic.

Peste 14.000 de cetateni solicita magazinelor de bricolaj din Romania (Arabesque, Bricodepot, Dedeman, Hornbach, Leroy Merlin) sa renunte la lemnul ilegal provenit de la Schweighofer.



Jurnalistii de investigatie au expus practicile ilicite ale companiei Schweighofer de nenumarate ori in ultimii doi ani. Acum, insasi FSC (Forest Stewardship Council), organizatie internationala care verifica legalitatea afacerilor cu lemn, a concluzionat ca aceste acuzatii sunt reale.

„In urma multiplelor dovezi ale taierilor ilegale, in care toate drumurile duc la Schweighofer, era un pas firesc ca magazinele de bricolaj sa inceapa sa renunte la aceste produse. Salutam decizia Hornbach si vom cere in continuare ca toate magazinele de profil sa renunte la lemnului provenit din taierile ilegale de padure.“ a declarat Raluca Vestemeanu, campaigner de-clic.

Suspendarea certificarii FSC a Schweighofer este un pas important impotriva taierilor ilegale. Acum trebuie mentinuta presiunea pentru ca aceasta certificare sa fie retrasa definitiv. In acest fel, magazinele de bricolaj nu vor mai avea nicio scuza pentru a-si incheia contractele. Deja, peste 10.000 de membri ai comunitatii de-clic solicita FSC sa-si retraga certificarea.