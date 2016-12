News | 2016

27.12.2016 / Trafic Media Detalii

Din 2018, MB va introduce in oferta din Romania si serviciul uptime, dupa ce in 2017 se implementeaza in 12 tari din Europa. „Infrastructra interna din cadrul diferitelor entitati ale Daimler din tarile vest-europene, inclusiv centrul de asistenta 24 h de la Maastricht, in momentul de fata acopera practic solicitarile care vin din partea clientilor. In momentul in care serviciul uptime va fi vandut activ si folosit de clienti, acesta nu va face decat sa suprapuna peste solicitarile punctuale pe care astazi le au clientii, un flux permanent de informatii transmis in mod automatizat de la camioane catre centrele de monitorizare, care ulterior vor fi rutate catre service-urile de casa ale clientilor care exploateaza masinile cu acest serviciu“, a spus Ovidiu Pintilie, director de marketing si vanzari Mercedes-Benz Trucks.



„In Romania avem un numar limitat de camioane si de clienti care au un serviciu asemanator, pe care il gestionam pe plan local prin intermediul informatiilor transmise prin FleetBoard, dar este mai mult cu titlul de proiect-pilot, pentru a ne pune la punct cu diverse aspecte de logistica interna. Nu este un serviciu comercial bine definit pe care sa il promovam si sa il vindem. “

In prezent datele se colecteaza prin sisteme telematice si se folosesc intr-un mod usor diferit decat va fi in uptime, camioanele urmand sa fie echipate cu un alt hardware, dezvoltat tot de FleetBoard, care va deveni echipare standard incepand din 2017. „E o evolutie fata de ceea ce colectam azi. Va fi un serviciu real care, pe baza interpretarii datelor, care va lua masuri preventive sau corective“, a spus reprezentantul MB, mentionand ca in acest moment exista serviciul de abonament „Preventive Maintenance“ care ii permite unui operator de transport sa monitorizeze de la distanta si sa estimeze, potrivit computerului de bord, intervalul pana la urmatoarea revizie. „Sunt destui clienti care au activat sistemul asta plecand de la premisa ca soferul nu e interesat de ceea ce vede la bord, netransmitand informatia catre dispecer. Uptime-ul va transmite o parte mult mai larga de informatii, scopul fiind de a preveni intr-o cat mai mare masura posibilele defecte care pot aparea.“