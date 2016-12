News | 2016

27.12.2016 / Trafic Media Detalii

Aproape toate camioanele Volvo noi vandute in Romania sunt echipate cu sistemul telematic Dynafleet, care deja include dezvoltari ce permit firmelor de transport sa-si pregateasca documentatia ceruta de MiLoG si Macron, si din 2016 are si un nou I-See. In prezent numarul total de abonamente Dynafleet active depaseste 2.850, Romania situandu-se pe locul al 15-lea la nivel global. De asemenea, pentru fiecare camion din noua gama Volvo, optiunea de conectivitate, inclusiv diagnoza la distanta, va fi activata atunci cand se incheie un contract de service Volvo Gold.



Volumul de vehicule rulate vandute in 2016 a fost de circa 350 unitati, conform asteptarilor, „dar privim aceasta activitate ca fiind conectata cu vanzarea de camioane noi“, a spus Pieter Eriksson, director general Volvo Group Trucks Roman. Compania are mereu pe stoc intre 30 si 70 de vehicule rulate, circa 50% dintre ele provenind din trade in, iar restul, din parcurile de camioane rulate din reteaua Volvo din Europa si din contracte de buy back.