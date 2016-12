News | 2016

27.12.2016

Primele 10 luni (februarie-noiembrie) din 2016 au fost foarte fructuoase in ceea ce priveste restituirea celor 4 centi din supra-acciza introdusa la 1 aprilie 2014. Astfel, la finalul lunii noiembrie, Ministerul Finantelor a inregistrat un total de plata catre operatori de 20.513.100 lei, potrivit datelor publicate pe site.

La finalul lunii noiembrie 2016 fusesera depusa la Autoritatea Rutiera Romana (ARR), administratorul acestei scheme de ajutor de stat, 893 de dosare, din care, potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor, 87 au fost restituite catre ARR.



In total, in cele 10 luni pentru care exista date, respectiv perioada februarie-noiembrie, s-au restituit 20.513.100 lei, aproximativ 4.560.000 euro. Pe primul loc se situeaza compania Duvenbeck Logistik, cu 1.185.584 lei, urmata de Com Divers Auto Ro, cu 1.122.866 lei, in timp ce Dunca Expeditii a recuperat 1.084.499 lei. Referitor la dosare, luna noiembrie a fost perioada in care au fost depuse cele mai multe cereri – 233 de dosare, dar si luna in care au fost respinse (restituite catre ARR) cele mai multe – 79. In topul companiilor cu cele mai mari sume recuperate din surpa-acciza in 2016 - dintre cele care au aplicat la Autoritatea Rutiera Romana - se numara, pe langa cele trei enumerate mai sus, Arabesque (970.504 lei), Logistic E Van Wijk (855.980 lei), International Lazar Company (573.299 lei), Dumagas Transport (538.089 lei), Allstar Prod (487.743 lei), Dianthus Company (436.164 lei), Lagermax Autotransport (365.505 lei), International Alexander (307.237 lei), dar si operatorul de transport calatori CDI Transport Intern si International (291.950 lei).