Mandersloot, un furnizor de servicii logistice cu filiala si in Romania, construieste un nou centru logistic in Polonia.

Ca urmare a succesului primului sediu din Komorniki (vestul Poloniei), compania este acum pregatita pentru pasul urmator: un nou centru logistic in sudul Poloniei, locatia aleasa fiind Zabrze.

"Zabrze este pozitia excelenta, o baza aleasa strategic pentru a furniza servicii logistice si de transport centrelor pozitionate in sudul tarii, cat si centrelor din tarile vecine.



Constructia acestui centru logistic va duce la cresterea nivelului nostru de servicii, care este desigur, obiectivul nostru principal", a declarat Ronald Mandersloot, Directorul general al companiei.

Noua cladire va cuprinde, pe langa birou, un depozit de 2800 mp, din care 575 mp cu temperatura controlata. Primele transporturi se vor efectua cu cross-docking din primavara lui 2017, odata cu deschiderea oficiala ce este planificata in mai.

Grupul Mandersloot este cunoscut mai ales pentru retelele sale puternice de distributie in Europa de Est si experienta in transportul de flori si plante, produse alimentare, bunuri generale si bunuri de valoare. Mandersloot Polonia a sarbatorit anul acesta 20 de ani de activitate, astfel incat aceste planuri sunt o coroana a acestui an aniversar.

Sediul din Zabrze va fi al 6-lea al Grupului Mandersloot, dupa Scherpenzeel (NL), Komorniki (PL), Klicany (CZ), Codlea (RO) si Szigetszentmiklos(HU).