News | 2017

12.04.2017 / Trafic Media Detalii

In anul fiscal 2016, compania Dachser a continuat sa se dezvolte, generand venituri consolidate brute de aproximativ 5,71 miliarde de euro, ceea ce reprezinta o crestere a veniturilor consolidate cu 1,7 procente comparativ cu anul anterior. Numarul expeditiilor a crescut cu 2,4%, ajungand la 80,0 milioane, iar ca tonaj cu 2,4 procente, adica 38,2 milioane tone metrice. Aceasta crestere a fost posibila datorita serviciilor de transport terestru european, precum si celor destinate produselor alimentare.



In cadrul Diviziei Transporturi Rutiere, care reprezinta 75% din veniturile totale ale companiei Dachser, linia de activitate European Logistics (EL) (Servicii de Transport European) a beneficiat de strategia consecventa a companiei privind exporturile, ceea ce a avut ca rezultat o crestere cu 2,4 % a veniturilor brute, adica 3,5 miliarde de euro. Expeditiile si tonajul au crescut cu 2,2 si, respectiv, 2,3%. „Intreprinderile noastre nationale au beneficiat pe toate planurile de cererea ridicata de transporturi transfrontaliere pe piata unica europeana. In ceea ce priveste schimbul de marfuri, Europa este si va ramane stabila si strans interconectata”, precizeaza dl Simon.

Divizia Transporturi Produse Alimentare a atins inca o data cea mai ridicata rata de dezvoltare, cu o crestere a veniturilor de 9,5 procente, ajungand la 812 milioane de euro. Este sustinuta in principal de intreprinderi nationale puternice din sectorul bunurilor de larg consum din Germania. Cea de-a doua componenta a succesului este reprezentata de European Food Network, reteaua de transporturi transfrontaliere de produse alimentare.

Cu 13 parteneri, 10 membri asociati si servicii regulate de transport direct intre 34 de tari, reteaua de transporturi de produse alimentare are cea mai mare acoperire geografica din Europa. „Nivelul nostru ridicat de calitate si efectele pozitive ale Centrului European de Transport pentru Produse Alimentare din Erlensee, langa Frankfurt, a contribuit la aceasta crestere satisfacatoare”, a explicat dl Simon.

In cadrul Diviziei Transporturi Aeriene si Maritime, veniturile s-au redus cu 3 procente, ajungand la 1,54 miliarde de euro, in timp ce numarul expeditiilor a ramas constant. Scaderea veniturilor a fost cauzata de tarifele reduse ale transportului international de marfa, in special cele ale transportului maritim, precum si de efectele negative ale cursului valutar. „Stim cum sa abordam inconstanta transportului international aerian si maritim, si ne extindem cu consecventa aceasta linie de activitate”, afirma dl Simon.

Dachser ofera clientilor din acest segment retele de aprovizionare in intreaga lume, rute care se interconecteaza cu reteaua de transport rutier din Europa si armonizeaza sistemele IT. De asemenea, compania intentioneaza sa atraga si clienti din afara Europei, prin extinderea operatiunilor de transport intra-asiatic si prin cresterea organica a retelei sale din cele doua Americi.

Compania Dachser si-a marit nivelul investitiilor planificate, de la 125 milioane de euro in 2016, la 177 milioane de euro in 2017. Aria principala de interes pentru aceste investitii consta in extinderea locatiilor retelelor, a sistemelor IT, a activitatilor de cercetare si dezvoltare. „Actualmente studiem intens toate aspectele privind solutiile de logistica de viitor, precum si masura in care acestea pot fi digitalizate. Compania Dachser a lansat procese inovatoare pentru intregul grup, la diferite niveluri, pentru a-si mentine rolul de deschizator de drumuri in industrie”, a subliniat dl Simon.

Furnizorul de servicii logistice a investit, de asemenea, si in extinderea serviciilor logistice pe baza de contract, creand astfel peste 350.000 m2 de spatii suplimentare de depozitare si reusind sa stocheze, numai in ultimii doi ani, peste 300.000 de paleti. Astfel, Dachser poate sa ofere acum clientilor sai spatii de stocare pentru doua milioane de paleti in aproape 200 de depozite situate pe patru continente.