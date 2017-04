News | 2017

12.04.2017 / Trafic Media Detalii

Toyota Industries Corporation (TICO) a semnat un acord pentru achizitionarea Vanderlende, lider in productia de sisteme logistice automate pentru depozite, dar si pentru alte industrii.

Tranzactia este consecinta a planului strategic al TICO de a-si creste prezenta pe piata echipamentelor automate de manipulat si vine dupa recenta preluare a Bastian Solutions LLC, din America de Nord.



Fondata in 1949, compania olandeza Vanderlande este prezenta in peste 105 tari, cu filiale in 30 dintre acestea. S-a remarcat de-a lungul timpului prin promovarea sistemelor inovative si serviciilor complementare sectorului logistic si industrial.

Preluarea Vanderlende de catre TICO este sustinut din plin de consiliul de administratie al grupului olandez. Tranzactia se asteapta sa se finalizeze in a doua jumatate a acestui an. Vanderlande isi va pastra numele si identitatea brandului, iar activitatea nu va fi perturbata de schimbarile de actionariat.