Fabrica Iveco din Madrid, Spania, este prima unitate de productie din cadrul CNH Industrial Group care atinge nivelul GOLD in cadrul programului WCM (World Class Manufacturing), unul dintre cele mai inalte standarde in industria prelucratoare globala pentru management integrat in cadrul fabricilor si proceselor de productie.

Fabrica devine astfel cea mai bine clasata in ceea ce priveste productia de excelenta in cadrul celor 64 de unitati din cadrul grupului la nivel mondial.



„Suntem foarte mandri de fabrica din Madrid si obtinerea nivelului WCM Gold. Este o mare realizare, care a fost posibila prin munca de echipa, devotament si determinare din partea tuturor angajatilor. Am realizat investitii importante aici si prin eforturi sustinute ale tuturor persoanelor implicate in partea de productie am revizuit total procesul de productie. Rezultatul este cea mai buna calitate in clasa sa pentru fiecare vehicul care iese de pe linia de productie“, a declarat presedintele brandului Iveco, Pierre Lahutte.