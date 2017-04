News | 2017

13.04.2017 / Trafic Media Detalii

Daca un angajat aflat in situatie de detasare are un accident de munca in Franta, firma angajatoare si comanditarul (cel care da comanda de transport) care beneficiaza de o prestare de servicii realizata de salariati detasati in Franta vor plati o amenda administrativa de 2.000 de euro/salariat detasat, in decurs de doi ani de la data comiterii infractiunii, la care, in caz de urmarire penala, se adauga o amenda de pana la 180 de euro/salariat detasat pentru neprezentarea, in caz de control, a diverselor documente ce trebuie pastrate si/sau una de pana la 375 de euro/salariat detasat pentru nedeclararea unui accident de munca in care este victima un salariat detasat.



In caz de accident de munca firma care foloseste acel angajat sau comanditarul care il accepta (iar in lipsa lor angajatorul cu sediul in afara Frantei sau reprezentantul lui in Franta) trebuie sa trimita o declaratie la Inspectia muncii din regiunea unde a avut loc acesta, in 48 de ore, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Daca intreprinderea straina angajatoare care detaseaza un salariat in Franta nu completeaza declaratia prealabila de detasare pe langa Direccte (directiile regionale ale intreprinderilor, ale concurentei, consumului, muncii si incadrarii in munca), autoritatea cocontractanta sau comanditarul trebuie sa completeze o declaratie subsidiara de detasare in 48 de ore de la inceputul prestarii de servicii, declaratie care sa fie transmisa, de asemenea, serviciilor apartinand Direccte din locul realizarii prestatiei de servicii.

Incepand de la 1 aprilie 2017, declaratia subsidiara care le revine comanditarilor si autoritatilor contractante va trebui realizata in forma dematerializata, utilizand teleserviciul Ministerului Muncii.