20.04.2017 / Trafic Media Detalii

Conform statisticilor DRPCIV, in primul trimestru al acestui an au fost inmatriculate pentru prima data in Romania 1.968 de autovehicule comerciale de peste 16 t, in usoara scadere, pentru prima data dupa patru ani, fata de cele 2.109 din aceeasi perioada a lui 2016.

MAN a inregistrat cea mai mare crestere numerica, de la 201 la 417 unitati, si este noul lider de piata al categoriei grele, fiind urmat de Mercedes-Benz, cu 354, fata de 351 in 2016, Volvo, cu 351, fata de 541 - cea mai mare scadere ca numar de unitati comparativ cu 2016 - DAF, cu 342, fata de 360, Scania, cu 223, fata de 240, Iveco, 127, fata de 183, Renault, cu 123, fata de 233 in primul trimestru din 2016, Astra, cu 18 basculante, si Ford, cu 3 prelate si 2 basculante.



In primul trimestru din 2017 au fost inmatriculate pentru prima data in Romania, conform statisticilor DRPCIV, 1.015 semiremorci noi si 1.395 rulate, iar 2.344 au fost reinmatriculate, fata de 959, 1.838, respectiv 1.922 in aceeasi perioada din 2016. Iar conform calculelor noastre, care includ, la categoria semiremorcilor noi, si pe cele care apar in statistici ca fiind este vorba de 1.083 de semiremorci noi, fata de 1.062 in anul anterior. Lider de piata continua sa fie Schmitz, cu 476 de unitati (468 in 2016), urmat de Krone (352, in scadere fata de cele 364 din 2016), Kögel (75/74), Schwarzmüller (44/17), Wielton (30/23), Mega, cu 16 basculante, fata de sase in 2016 etc.

In primele trei luni din 2017 s-au mai vandut in Romania 104 autovehicule comerciale noi de 6-16 t, fata de 116 in 2016 - categorie la care lider detasat de piata a fost din nou Iveco (57 de unitati, fata 44 in 2016 - 23 de autovehicule de 3,5-6 t, fata de 17 in 2016 - cele mai mari vanzari inregistrandu-le Volkswagen, cu 14 unitati - si 3.995 de autovehicule comerciale noi de pana la 3,5 t, fata de 3.297 in aceeasi perioada din 2016, cu Dacia lider traditional, in crestere de la 669 de unitati in 2016 la 1.036 in 2017, si cu Ford din nou primul la categoria utilitarelor usoare de import, cu 867 de unitati, fata de 598 in 2016.

Mai multe detalii despre piata de autovehicule comerciale din primul trimestru al acestui an puteti citi in numarul din mai al revistei Tranzit.