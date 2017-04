News | 2017

20.04.2017 / Trafic Media Detalii

UPS extinde programul de expeditii internationale de marfuri periculoase, adaugand peste 400 de noi categorii de marfuri acceptate in reteaua proprie de transport aerian si mai mult de 300 de produse prin intermediul retelei rutiere din Europa. De asemenea, compania a marit si cantitatea permisa de marfuri periculoase care poate fi acceptata pentru expediere.

Tot mai multe companii din diferite industrii solicita transportul unor produse care sunt clasificate ca marfuri periculoase. De exemplu, companiile din sectorul medical trebuie sa transporte substante chimice pentru a curata echipamentul de laborator.



Companiile de productie industriala transporta vopsea, gaze comprimate, adezivi si baterii, pe langa alte marfuri. UPS poate sprijini acum activitatea acestor companii, transportand acest tip de marfuri in 36 detari. „UPS ajuta companiile sa indeplineasca cerinte stricte si complexe atunci cand transporta marfuri periculoase”, a declarat Nando Cesarone, presedinte UPS Europe. „Acum putem veni in intampinarea nevoilor clientilor nostri oferindu-le o solutie de tip one-stop, livrand atat marfuri conventionale, cat si periculoase.”

UPS utilizeaza aplicatii tehnologice pentru a simplifica transportul coletelor, care respecta liniile directoare emise de Asociatia Internationala de Transport Aerian, Departamentul de Transport al SUA, Acordul European pentru marfuri periculoase si Organizatia Internationala a Aviatiei Civile, o agentie specializata a ONU.

Clientii UPS pot folosi solutia UPS Worldship® pentru a verifica daca transporturile de marfuri periculoase indeplinesc toate cerintele in vigoare si notifica UPS cand transporturile sunt pregatite pentru procesare.

UPS organizeaza cursuri extinse de instruire pentru angajati si adopta masuri de protectie suplimentare pentru a se asigura ca marfurile periculoase sunt transportate in conditii de siguranta. Reteaua integrata de transport a companiei utilizeaza ambalaje etanse, containere rezistente la foc si invelitori de protectie impotriva incendiilor.