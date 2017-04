News | 2017

20.04.2017 / Trafic Media Detalii

T-Systems International GmbH, Daimler AG si DKV Euro Service GmbH + Co. KG au pus bazele unei asocieri pentru dezvoltarea si punerea la dispozitie a EETS (European Electronic Toll Service) pentru vehiculele de peste 3,5 t, consiliile concurentei dand „unda verde“ acestei asocieri.

Daimler si DKV Euro Service au incheiat un parteneriat cu furnizorul EETS T-Systems sub denumirea de Toll4Europe, organism care are ca obiectiv reducerea complexitatii dintre sistemele nationale de taxare si furnizorii de servicii.



Prin intermediul platformei Toll4Europe GmbH, furnizorii de servicii de toate dimensiunile vor putea actiona ca agenti de vanzari, oferind clientilor servicii EETS. T-Systems detine 55 % din Toll4Europe, Daimler 30 % si DKV 15 %. Toll4Europe va fi condus, prin urmare, de T-Systems, o companie care aduce in aceasta asociere o experienta de peste 14 ani in taxare, fiind si responsabila de tehnologie si vanzari prin intermediul furnizorilor de servicii.

Daimler contribuie cu expertiza sa la integrarea viitoare a unitatii la bordul vehiculului, iar DKV vine in joint venture cu o experienta de 25 de ani in domeniul afacerilor cu taxe, dar si cu know-how-ul obtinut din facturarea in Europa a 30 de tipuri de taxe catre 140.000 de clienti.

Introducerea unei singure cutii de taxare ce poate fi utilizata in intreaga Europa este planificata pentru 2018, cutia fiind destinata sa acopere deja, pana la lansare, Germania, Franta, Austria si Polonia. Italia, Portugalia, Spania si Ungaria vor fi integrate in sistem imediat dupa aceea.