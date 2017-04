News | 2017

20.04.2017 / Trafic Media Detalii

Editia din acest an a targului de profil Solutrans va avea la baza sase teme care dezvaluie tendintele majore ale pietei in urmatorii ani: fabrica viitorului, noua motorizare si energie, vehicule si drumuri conectate, distributia in centrul oraselor, instruirea si securitatea cibernetica.



Industria 4.0 in fabrica viitorului

Termenul de „industrie 4.0“ se refera la cea de-a patra revolutie industriala, dupa cele de mecanizare, industrializare si automatizare. Producatorii de vehicule comerciale, carosierii si fabricantii de piese vor creste procentul de folosire a realitatilor virtuale si augmentate, printarea 3D etc., pentru a-si imbunatati productivitatea si a oferi vehicule care sa corespunda cerintelor clientilor. In plus, specialistii in software si integratorii conecteaza inteligenta artificiala, big data si analizele predictive cu informatii privind transportul, astfel incat vehiculele folosite la transportul marfurilor sa devine „platform de date“ intre producatori si transportatori.



Vehicule conectate

Termenul este deja o realitate in ziua de astazi. Din ce in ce mai multe vehicule sunt convertite la era digitala direct de producatori sau de dezvoltatorii de soft. Monitorizarea parametrilor de condus reprezinta doar un pas pentru conectarea vehiculelor, in viitor acestea vor fi autonome, testele desfasurandu-se deja cu success. Ramane de vazut cum vor fi toate acestea intercalate, iar in cadrul Solutrans producatorii vor dezvalui cele mai noi informatii in acest sens.



Noua motorizare si energie

Producatorii de vehicule grele, unde motorul diesel este in continuare majoritar, au facut pasi importanti pentru a atinge standardul Euro 6 si astfel sa ofere solutii pentru reducerea poluarii. In plus au aparut si solutii de vehicule electrice, pe gaz sau bioetanol.



Distributia in centrul oraselor

Scopul este ca timpul de livrare sa fie redus in acelasi timp cu scaderea costurilor de mentenanta ale vehiculelor utilizate in distributie. Acest lucru presupune utilizarea unor vehicule prietenoase cu mediul inconjurator, dar care au si dimensiunile potrivite si nici nu polueaza fonic. In plus, trebuie promovate si noi metode de livrare, asa cum sunt pick-up pointurile, dronele etc. Pentru a atinge acest scop, grupurile de transport sunt sprijinite de producatori, carosieri, producatori de echipamente industrial si dezvoltatori.



Securitatea cibernetica

Vehicule conectate, big data, digitalizare etc. Toate aceste insa trebuie protejate in fata hackerilor si acest lucru constituie o provocare in sine in paralel cu revolutia digitala, iar despre acest lucru se va vorbi de asemenea in cadrul Solutrans 2017.