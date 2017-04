News | 2017

20.04.2017 / Trafic Media Detalii

Trafic Media SRL, editorul revistei TRANZIT, cea mai importanta publicatie media din Romania din industria Transporturilor si Logisticii, si-a luat un angajament ferm catre un viitor mai verde, obtinand statutul de „CO 2 Neutral“.

In parteneriat cu Expert CO 2 , Trafic Media a initiat un demers pentru neutralizarea, in mod voluntar, a amprentei de carbon a companiei la nivelul anului 2016.