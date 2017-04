News | 2017

20.04.2017

Lorena Sandu, reprezentanta UNTRR, a atras atentia asupra faptului ca foarte multe amendamente la legea RCA au fost facute de catre asiguratori. „Cel mai grav este ca acestia vor sa scoata tariful de referinta din lege, iar in cazul in care aceasta nu se va putea, atunci sa se adauge alte costuri suplimentare pe care le considera necesare. Asiguratorii mai sunt nemultumiti si de faptul ca s-a propus incheierea politei pe perioade de o luna sau multiplu de o luna. Cele peste 300 de pagini de amendamente sunt greoaie si in multe locuri propunerile se repeta. In esenta, principalele puncte ar putea fi rezumate lejer in maximum zece pagini.



Este important sa existe si un asigurator national si in acest sens Exim Asig s-ar putea capitaliza si ar putea intra in piata. Pentru o mai buna evaluare a situatiei si in special a costurilor administrative ale societatilor de asigurare, asociatiile patronale au cerut inca de la inceput sa se faca public raportul Milliman, insa continutul acestuia nu a fost aratat nici pana acum nici macar catre comisiile din Parlament. La fel, a fost solicitat un control al modului in care a fost calculat gradul de cuprindere al RCA pe segmentul vehiculelor comerciale, insa tot asiguratorii au fost cei care s-au opus acestui control. Un procent mare din pretul asigurarii merge catre baza de date CEDAM, astfel ca aceasta trebuie sa reprezinte unealta de baza in elaborarea tarifelor”.

Lupta este mereu inegala, a subliniat si Dumitru Blaga. „Un an intreg am incercat sa lamurim pe toata lumea ca tarifele platite de catre transportatori sunt intr-adevar uriase, pentru ca statisticile ASF aratau pe hartie bine, cu o crestere de numai 50% intr-un an. Si am dus foarte multe dovezi in acest sens. Acum, incercam sa demonstram ca asiguratorii nu au costuri asa de mari pe cat sustin, insa nu avem acces la datele lor, care tin de bucataria interna a companiilor”.