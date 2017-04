News | 2017

20.04.2017 / Trafic Media Detalii

Principala discutie se poarta in continuare in jurul stabilirii tarfiului de referinta, care nu poate fi mai mare decat cel actual, de maximum 7.500 de lei pentru un camion la B0. In Camera Deputatilor si in Senat s-a discutat de principiu ca si dupa adoptarea tarifului de referinta sa se accepte o marja de doar +/- 25%, astfel incat pretul maximal pentru RCA sa nu depaseasca 2.000 de euro pentru vehiculele comerciale.



„Nu trebuie omis faptul ca ce s-a intamplat cu Astra si Carpatica se poate intampla acum cu Euroins si City Insurance. Ultimul chiar este un jucator agresiv, a acaparat piata, iar in momentul in care se va incheia plafonarea concurenta va fi dura”, apreciaza Viorel Vasile, CEO Safety Broker.

La ultima dezbatere de la Camera Deputatilor, ASF a venit cu propunerea sa se calculeze tariful de referinta trimestrial sau semestrial si sa se actualizeze periodic, a precizat Dumitru Blaga, reprezentant Apulum si APTE 2002. „De asemenea, s-ar putea stabili doua praguri de risc pentru fiecare vehicul. In aceste conditii, in momentul in care toti asiguratorii invitati sa dea un pret pentru polita RCA se situeaza peste pragul de risc stabilit, atunci clientul respectiv este considerat ca fiind un client cu nivel de risc ridicat si va fi repartizat dupa un algoritm, in functie de cota de piata detinuta de fiecare asigurator in parte”.

In momentul exploziei tarifelor, APTE 2002 a decis infiintarea unui fond mutual, care sa le confere independenta transportatorilor fata de celelalte societati de asigurare. Proiectul este in plina desfasurare, iar in prezent fondul este in faza de autorizare.