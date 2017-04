News | 2017

20.04.2017 / Trafic Media Detalii

Proiectul de lege a asigurarilor este in dezbatere la Camera Deputatilor, cu nu mai putin de 330 de pagini de amendamente, astfel ca, cel mai probabil, perioada de plafonare a tarifelor RCA se va prelungi si dupa luna mai, iar odata apropiindu-se vacanta parlamentara dezbaterile vor fi amanate pentru toamna. Aceasta a fost concluzia dezbaterii legate de RCA din cadrul ExpoTranzit de pe 6 aprilie, de la Cluj-Napoca.

Actuala majoritate politica parlamentara este constienta de problema RCA si doreste sa o rezolve, este mesajul transmis de senatorul Vasile Toma cu prilejul conferintelor din cadrul Expo Tranzit. Este important insa ca transportatorii sa se puna de acord asupra unor principii, pentru ca altfel dezbaterile se pot lungi foarte mult.



„Comisia de Buget-Finante din Senat a solicitat o dezbatere publica in Parlament pe tema legii RCA. Legea a trecut de Senat, iar acum este la Camera Deputatilor. Din pacate, intre timp au fost trimise foarte multe amendamente, motiv pentru care a fost solicitata sedinta comuna Senat-Camera Deputatilor, pentru ca legea sa nu se intoarca la Senat intr-o forma mult diferita decat a fost adoptata. Cea mai mare problema la ora actuala este lipsa de concurenta in piata, din cauza numarului mic de jucatori. Propunerea de introducere a unui jucator autohton in piata RCA - Exim Asig - este foarte buna, doar ca este mai greu de pus in aplicare, mai ales ca este necesar un capital social mare pentru a putea activa pe piata RCA. Inca nu a fost luata o decizie politica privind conducerea ASF. Raportul de activitate al ASF nu a fost prezentat inca Parlamentului, asa cum trebuie facut conform legislatiei. Politica ASF derulata de-a lungul mai multor ani a generat niste monstri de preturi. Componenta de control a lipsit cu desavarsire, asa ca ramane de vazut ce se va face pe mai departe”, a explicat Vasile Toma.

In plan politic, decizia de prelungire a perioadei de plafonare a tarifelor este aproape luata, pana se va stabili forma finala a noii legi. Si asta pentru ca ultimele luni, in care tariful a fost tinut sub control, a adus o oarecare liniste in piata.