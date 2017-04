News | 2017

21.04.2017 / Trafic Media Detalii

Dupa mai multe exemple de implementare cu succes a utilitarelor pe gaz in mai multe tari europene (dintre care Italia, Franta, Spania si Olanda se numara printre plutonul fruntas), Romania va aparea din acest an pe harta tarilor care au trecut la un transport ieftin, nepoluant si sigur, gratie unui proiect initiat de Asociatia Producatorilor si Utilizatorilor Gazului Natural Comprimat.

Proiectul cuprinde construirea unei retele de zece statii de alimentare cu CNG in Bucuresti, Timisoara, Constanta, Craiova, Arad, Pitesti, Sibiu, Drobeta si Deva, cu finantare europeana.



Astfel, gazul va deveni o alternativa viabila si in tara noastra, atat pentru companiile de transport marfa si calatori, producatori, firme de logistica si distributie, cat si pentru publicul larg.

Asociatia Producatorilor si Utilizatorilor Gazului Natural Comprimat organizeaza pe 28 aprilie 2017, la hotelul Pullman din Bucuresti, evenimentul de lansare a proiectului privind construirea primei retele de statii de gaz natural comprimat, la care sunt invitati toti cei care doresc sa afle mai multe informatii cu privire la beneficiile utilizarii CNG comparativ cu vehiculele diesel, care este oferta de pe piata de astfel de vehicule si ce rezultate s-au inregistrat deja in mai multe tari in care utilizarea gazului are deja o traditie indelungata. Sunt invitati specialisti reprezentand Comisia Europeana, autoritati publice, asociatii nationale si internationale, companii importante din domeniul energetic si din industria auto.



Daca doriti sa primiti programul evenimentului, va rugam trimiteti-ne solicitarea dvs. pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .