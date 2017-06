News | 2017

19.06.2017 / Trafic Media Detalii

ELKO Romania, companie membra a grupului ELKO specializata in distributia unei game largi de echipamente si solutii IT, anunta disponibilitatea tabletei PC Getac ZX70, un model care se adreseaza in special angajatilor companiilor care activeaza in telecomunicatii si transport.



Tableta este rezistenta la socuri, dispune de un ecran de 7”, foloseste sistemul de operare Android 6.0 si este certificata IP67 si MIL-STD 810G. Astfel, este rezistenta la praf si ploaie, putand fi folosita chiar si sub apa, pentru 30 de minute (adancime maxima 1m). „Design-ul special, posibilitatea de a fi folosita cu o singura mana, durata mare de viata a bateriei si platforma Android sunt principalele atuuri ale acestui model. Tableta ofera utilizatorilor performante maxime indiferent de conditiile de mediu”, a declarat Scott Shainman, Presedinte Getac.

ZX70 foloseste un ecran IPS touchscreen de 7”. Lizibilitatea continutului este garantata de luminozitatea de 580 niti a ecranului, tableta putand astfel fi folosita chiar si in conditii de soare puternic. Aditional, tehnologia ecranului touchscreen, LumiBond® 2.0, permite atingerea unui contrast superior si a unui gamut de culoare extins. Pentru o eficienta maxima, pachetul include si un stylus ce permite utilizatorilor sa ia notite direct de pe teren. Tableta integreaza doua camere foto, webcam-ul Full HD putand fi folosit pentru realizarea de video-conferinte sau training-uri, iar camera principala de 8MP cu autofocus si flash dand posibilitatea utilizatorilor de a surpinde imagini clare, la rezolutii mari.

Partea de conectivitate este asigurata de prezenta modulelor ZX70 GPS + 4G LTE si WiFi. Tableta mai dispune de un cititor de coduri de bare 1D/2D, un modul NFC/RFID si de un cititor de carduri SD. Memoria este de 2GB, putand fi extinsa la 4GB. Modelul este certificat atat ATEX, cat si IECEx 2/22, putand fi folosit chiar si in medii in care exista pericol de explozie, mai arata sursa citata.