19.06.2017 / Trafic Media Detalii

Incepand cu 1 iulie 2017 Kazahstan va intra in CEMT, aceasta incepand sa fie o relaţie interesanta pentru mulţi transportatori. De asemenea, mulţi si-au manifestat dorinţa de a face transport si in Arabia Saudita, Emiratele Arabe, China, Maroc, si chiar in India. „Avem si circa 250 de autorizaţii TRACECA. Anul trecut a fost o problema ca nu le-am putut utiliza, insa anul acesta am facut in asa fel incat sa fie utilizate in Turcia, ca terţe“, explica Eduard Ungureanu, consilier superior in cadrul MT. Insa Turcia a inceput sa devina destul de dura in tratative, profitand de faptul ca deţine un sistem de gestiune a autorizaţiilor CEMT destul de riguros. „La jumatatea lui aprilie, pentru ca li s-a parut ca o stampila nu a fost comunicata sau nu era pe CEMT, organele de control turcesti au confiscat autorizaţiile cu suspiciunea de fals.



Au impus o garanţie de 3.000 de euro pe care cei care erau acolo au fost nevoiţi sa o plateasca, pana ce se va confirma oficial ca CEMT-ul nu e fals“, a spus Ungureanu, completand: „am convocat comisia mixta cu Turcia, dorindu-ne acum sa crestem nivelul delegaţiilor la nivel de vice-ministru, astfel incat intalnirea sa aiba rezultate concrete.“

Turcia are un numar de autorizaţii CEMT de trei ori mai mare ca al Romaniei. Traficul de tranzit al Turciei a fost in 2016 la acelasi nivel cu 2015, insa a crescut gradul de folosire de catre transportatorii turci al autorizaţiilor CEMT pe teritoriul Romaniei cu 20-30%.

