Trafic Media

DB Schenker continua planul de dezvoltare in Cluj printr-un nou spatiu de depozitare in TRC Park Cluj, localitatea Juc-Herghelie. Ceremonia de inaugurare a avut loc in data de 8 iunie 2017, in compania a peste 150 de parteneri. Printre participanti Albin Budinsky, Director Executiv şi Adrian Crizbaşianu, Director Operatiuni şi membru al consiliului director, Daniel Timofte, Director General, TRC Park Cluj.



Noua platforma, dedicata operatiunilor de depozitare şi solutii logistice, are ca scop furnizarea de servicii la cel mai inalt standard partenerilor companiei. Acestea sunt sustinute de sisteme informatice de management al depozitelor de o complexitate şi adaptabilitate ridicate, integrabile cu sistemele clientilor, şi care pot asigura derularea oricarui tip de operatiuni.

Suprafata detinuta de DB Schenker in TRC Park Cluj este echipata cu şapte rampe hidraulice şi o poarta de acces pentru vehicule utilitare, datorita carora incarcarea şi descarcarea marfurilor se realizeaza eficient.

DB Schenker detine un alt terminal in Cluj-Napoca, cu o suprafata totala de 10.000 m2, destinat operatiunilor de cross-docking şi birouri, reprezentand o investitie in valoare de 1,2 milioane euro. „Prin aceasta investitie dorim sa aducem un plus de calitate serviciilor oferite partenerilor noştri şi sa cream sinergii intre produsele şi terminalele noastre. Astfel, suntem determinati sa ne extindem şi analizam in detaliu oportunitatile viitoare”, a declarat Albin Budinsky, Director General, DB Schenker in Romania.

Extrem de bine conectata din perspectiva accesibilitatii, existand legaturi directe cu toate regiunile şi beneficiind de transport, TRC Park Cluj este construit pe o suprafata de 80.000 de m2. Prima etapa a constructiei s-a derulat in perioada mai - decembrie 2016 şi masoara 17.000 de m2, iar a doua etapa va fi finalizata in acest an, totalul investitiei fiind de 25 de milioane de euro.

Facilitatea a fost gandita in vederea protectiei mediului. Iluminatul interior şi exterior se face cu becuri led, materialele de constructie sunt realizate, in mare parte, pe plan local, fiind cu emisii scazute de carbon, iar personalul administrativ se deplaseaza cu maşini de serviciu electrice.

Pe acoperiş se intentioneaza a fi amplasate panouri fotovoltaice pentru producerea de energie, iar initiatorii proiectului fac demersuri pentru obtinerea clasificarii BREEAM pentru cladire „verde”.

Cu patru sucursale şi peste 60 de puncte de lucru in toate regiunile tarii, DB Schenker este furnizorul de top care acopera piata nationala.

Compania ofera o gama completa de servicii de transport rutier, camioane complete şi partiale, transporturi in regim de grupaj, operatiuni aeriene, maritime şi feroviare, servicii vamale, operatiuni portuare, servicii de relocare, adaptate la nevoile partenerilor sai. In Romania, compania detine aproximativ 50.000 m2 dedicati serviciilor de depozitare şi solutii logistice.