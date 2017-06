News | 2017

20.06.2017 / Trafic Media Detalii

Galerie foto/video 1

Membrii Asociatiei Europene de Rafinare a Petrolului au aprobat in unanimitate numirea lui Béla Kelemen in functia de presedinte al Asociatiei, pentru urmatorii doi ani. Asociatia cu sediul la Bruxelles reprezinta interesele majoritatii companiilor din domeniul rafinarii din UE si contribuie la dezvoltarea politicilor UE in acest domeniu.

Este pentru prima data cand functia de presedinte revine reprezentantului unei companii din Europa Centrala si de Est de la fondarea asociatiei, in 1989.



Astfel, pe baza votului exprimat recent de membrii Asociatiei Europene de Rafinare a Petrolului, Béla Kelemen a devenit presedinte al organizatiei pentru un mandat care se va intinde pe urmatorii doi ani. In prezent, Béla Kelemen ocupa pozitia de vicepresedinte al Centrului de Excelenta in Afaceri din cadrul Grupului MOL si este responsabil pentru imbunatatirea proceselor in tot portofoliul de active al companiei. El are o experienta vasta in industria de rafinare, castigata atat la MOL Group, cat si in alte companii.

FuelsEurope (cunoscuta in trecut sub numele EUROPIA), care este o divizie a Asociatiei Europene de Rafinare a Petrolului, reprezinta in cadrul institutiilor UE interesele a 40 de companii care opereaza rafinarii in Uniunea Europeana, inclusiv companii precum Shell, ExxonMobil, Total, OMV si PKN Orlen. Membrii organizatiei reprezinta aproape 100% din capacitatea UE de rafinare a titeiului si 75% din vanzarile de carburant. Obiectivul FuelsEurope este promovarea unei activitati de rafinare sustenabila din punct de vedere economic si al mediului, prin furnizarea de consiliere de specialitate institutiilor UE, guvernelor si comunitatii. „Sunt onorat de aceasta numire si ma voi stradui sa reprezint aceasta industrie in cel mai bun mod in relatia cu toate partile interesate si sa sustinem Secretariatul nostru de la Bruxelles”, a declarat Béla Kelemen.