21.06.2017 / Trafic Media Detalii

Solaris Urbino 12 electric, desemnat Bus of the Year 2017, va mai sta in tara noastra pana spre sfarsitul lui iulie. Vehiculul a ajuns in Romania la inceputul lui martie a.c. si a fost prezentat pana acum operatorilor de transport public din Oradea, Baia Mare, Suceava, Iasi, Pitesti, Craiova, Focsani, Brasov si Sibiu. In unele orase s-au facut teste impreuna cu personalul tehnic din companie si cu autoritati locale, in timp ce in altele vehiculul a intrat si pe trasee, in conditii reale de exploatare. In prezent Urbino 12 electric este in Bucuresti, iar in perioada urmatoare va mai ajunge la Braila, Galati, Constanta, pentru prezentare tehnica si test cu calatori pe traseu.



Alimentarea cu curent electric s-a facut la sediul fiecarei societati de transport in parte, in sistem plug-in, nefiind nevoie de instalatii speciale. In functie de rutele parcurse, Urbino 12 electric a confirmat o autonomie de peste 190 km.

Campania de prezentare a autobuzului anului 2017 in Romania a fost initiativa producatorului polonez, care doreste promovarea tehnologiei de propulsie alternativa. Experienta este cu atat mai relevanta cu cat au fost simulate trasee foarte diferite din punct de vedere al topografiei, conditiilor climatice si de trafic - distanta intre statii, orar de preluare a calatorilor, lungimea traseului, numar de curse pe zi si rulaj mediu. In acest fel, in functie de aplicatie, se poate propunea cea mai potrivita solutie de configurare a vehiculului pentru fiecare oras in parte.

Reactia celor care au avut pana acum posibilitatea sa testeze Urbino 12 electric a fost foarte buna, au aratat reprezentantii Solaris Romania, in principal datorita functionarii silentioase a autobuzului, fara vibratii sau socuri in deplasare. Calatorii au fost cei mai entuziasti, interesandu-se pe ce linii va rula autobuzul electric.

Cel mai important, municipalitatile care analizau oportunitatea achizitionarii de autobuze electrice in perioada urmatoare s-au edificat cu privire la conditiile de operare, posibilitatile de alimentare si autonomie. Pe langa licitatia de achizitie a zece autobuze electrice, organizata de Cluj Napoca, Suceava a anuntat ca are in vedere pentru anul viitor largirea flotei cu 40 de autobuze electrice. De asemenea, Pitesti, Craiova si Oradea analizeaza achizitia cate unui lot de 10-30 de vehicule fiecare, iar Focsani este interesat de o versiune de 8,9 m lungime.