News | 2017

21.06.2017 / Trafic Media Detalii

Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) sarbatoreste in acest an, in cadrul traditionalului eveniment Sarbatoarea Verii, 15 ani de existenta.

Aniversarea celor 15 ani este un bun prilej de a privi spre relatiile economice romano-germane excelente si spre evolutia pozitiva a acestora. Pe parcursul celor 15 ani Romania s-a dovedit a fi un partener economic important si de incredere.



Cele mai actuale date statistice confirma acest lucru: in primul trimestru al acestui an exporturile Germaniei catre Romania au insumat 3,6 mld. EUR, cu 10,9% mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut, iar importurile 3,7 mld. EUR, un plus de 29,3%. Germania ramane astfel cel mai important partener economic al Romaniei, relatiile intre cele doua state evoluand foarte bine atat din punct de vedere economic, cat si politic si cultural. Cel mai recent chestionar de conjunctura confirma increderea companiilor germane in Romania: 88% din cei chestionati ar investi din nou in tara noastra.

Infiintata in 2002, AHK Romania numara in prezent peste 550 de firme-membre, 20 de angajati si 13 membri in Consiliul Director, fiind cea mai mare Camera de comert bilaterala din Romania. AHK ofera companiilor o platforma importanta pentru networking, schimb de informatii si experiente. Prin serviciile pe care le ofera si prin evenimentele pe care le organizeaza, sustine activ companiile germane la intrarea lor pe piata romaneasca si este totodata partener al firmelor romanesti interesate de piata germana. AHK Romania se implica activ in implementarea sistemului dual de invatamant dupa model german si a infiintat platforma GreenTech econet romania, cat si o Curte Permanenta de Arbitraj.

AHK Romania in cifre:

Peste 550 companii-membre, care impreuna au circa 220.000 de angajati

Peste 3.000 de companii consiliate

Peste 150 de tineri inclusi in proiecte de formare

Peste 50 de persoane intermediate prin recrutare / an

Peste 900 intermedieri afaceri / an

Pagina de internet cu peste 43.000 de vizitatori anual

Prezenta in Social Media

3.000 de vizitatori din Romania la targuri in Germania

150 de expozanti anual la targuri de specialitate

15 delegatii de afaceri anual

20 de luari de pozitie