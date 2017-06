News | 2017

21.06.2017 / Trafic Media Detalii

Compania Imobiliare Management Transilvania din Codlea, care dezvolta hale de productie pentru nemtii de la Draxlmaier, si-au majorat in mai capitalul social cu circa 4 milioane de euro, suma necesara unei noi etape a dezvoltarii fabricii Draxlmaier din Codlea.

Fabrica din Brasov a concernului german DTR Draxlmaier Sisteme Tehnice Codlea, a incheiat anul trecut cu afaceri de aproape 40 de milioane de euro, in crestere fata de anul anterior cu aproape 33%. In acelasi timp, profitul companiei a urcat de la 5,71 la 7,25 milioane de lei, numarul mediu de angajati crescand in aceasta perioada de la 1.356 la 1.611 persoane.



Draxlmaier anunta la inceputul acestui an ca in 2017 va pune accent in continuare pe dezvoltarea atelierelor-scoala destinate elevilor de la scoala profesionala in regim dual. in acest moment, exista deja doua astfel de ateliere, in Brasov si Timisoara si sunt in proces de amenajare cele din Pitesti, Satu Mare si Hunedoara.

De asemenea, grupul german isi dezvolta afacerea in Romania, investind peste 150 de milioane de euro pana in 2018 intr-un amplu proces de extindere. Lucrarile de constructie din Hunedoara si Brasov au fost deja demarcate, in vreme ce in Pitesti va fi continuata activitatea in Centrul de Dezvoltare Inginerie si IT. Investitia in regiune va continua prin sustinerea sistemului de invatamant dual, precum si a programului de internship si a celui de predare de cursuri in cadrul Universitatii Pitesti. Draxlmaier Group va investi, pana la finele anului, in special in dezvoltarea unitatilor de productie din Hunedoara si Codlea. In Hunedoara, suprafata fabricii actuale se va dubla, lucrarile urmand sa fie gata in 2017, iar in Codlea urmeaza ca, in perioada urmatoare, sa inceapa activitatea de productie in a treia hala. In Timisoara, volumul de lucru este tot mai mare, la fel ca in Satu Mare, unde campania de recrutare demarata anul trecut este in plina desfasurare pentru a asigura forta de munca necesara volumelor de lucru in crestere.

Pana acum, compania a investit peste 500 de milioane de euro in Romania, beneficiind de sustinerea si implicarea unei echipe de 15.000 de angajati.

Romanii incep sa scape de vehiculele vechi

In primavara acestui an erau inregistrate la ARR 1.276 de vehicule fabricate anul acesta, numar similar cu cel din primavara anului trecut. In total, la ARR figureaza 8.837 vehicule inmatriculate anul trecut si 7.762 in 2015. De remarcat este faptul ca numarul vehiculelor inmatriculate inainte de 1990 s-a micsorat cu 6.500 de unitati. Cele mai multe companii, respectiv 44% din total au intre doua si cinci vehicule, iar 39% au un singur camion. Numai 10 companii au o flota de peste 300 de vehicule.

Cea mai mare flota din Romania este detinuta de Carrion Expedition, cu 1.368 de vehicule, in crestere cu aproape 300 de unitati fata de anul trecut. Pe locul doi se afla firma Arabesque, cu 582 de vehicule, iar pe locul trei XPO Transport Solutions Romania, ce detine 570 de unitati, mai putin cu 137 fata de primavara anului trecut.

Pe locul doi, dupa Carrion Expedition, in ce priveste cresterea flotei de vehicule, se afla Practicom, care figura la ARR cu 192 de vehicule, cu 75 mai multe decat la inceputul anului trecut. Iar in ce priveste scaderea parcului auto, pe locul doi dupa XPO Transport Solutions Romania se afla Com Divers Auto, care are 229 de camioane, cu 55 mai putine decat anul trecut.