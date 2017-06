News | 2017

21.06.2017

FM Logistic a organizat saptamana trecuta traditionalul eveniment Customer Day dedicat clientilor companiei in cadrul Clubului Diplomatic din Bucuresti. Cu ocazia editiei din acest an, compania a sarbatorit aniversarea a 50 de ani de FM Logistic. Povestea companiei a luat nastere in anul 1967, intr-o dimineata de toamna, in luna octombrie, in Saint-Quirin din regiunea Lorraine, Franta. Familiile Faure si Machet, cu spirit antreprenorial in domeniul transportului, s-au unit pentru a fi mai puternice. Aceasta alianta este, de asemenea, o decizie naturala si logica deoarece in anii 1963 si 1965 aceste familii s-au unit si prin legatura casatoriei.



Pasiunea pentru antreprenoriat si obiectivul de a deveni un nume de referinta in domeniul logistic, prin intermediul unei relatii bune cu clientii, inovatie si excelenta operationala, au dus la extinderea gamei de servicii oferite si a deschis noi orizonturi. De la depozitare si manipulare pana la ambalare, transport si distributie, inteligenta colectiva si optimizarea operatiunilor pe care FM Logistic le ofera constant, fac procesele mai fiabile. Grupul este recunoscut ca pionier in crearea si implementarea solutiilor logistice inovatoare.

In acest an, FM Logistic este la jumatatea planului strategic pentru 10 ani stabilit in 2012 cu scopul dublarii cifrei de afaceri pana la 2 miliarde de euro, pana in 2022 si deja resimte impactul unor proiecte strategice. Obiectivele de vanzari au fost depasite, cu fiecare an echipele devenind tot mai autonome, compania a devenit un jucator de referinta in cateva piete (Franta, Rusia, Romania, Polonia) si a dezvoltat o adevarata cultura a imbunatatirii continue in randul echipelor.