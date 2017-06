News | 2017

HAVI si Scania vor incepe implementarea unui proiect pe cinci ani menit sa reduca semnificativ amprenta de carbon in operatiunile de transport catre si de la restaurantele McDonald’s in mai multe state europene folosind solutiile Scania Next Generation pentru camioane.

Scopul este de a reduce semnificativ consumul de combustibil al vehiculelor si trecerea a circa 70% din flota HAVI la combustibil alternativ, de exemplu, modele pe gas sau hibride, pana in 2021 in mai multe state.