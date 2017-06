News | 2017

In ciuda masurilor protectioniste luate de state precum Germania, Belgia, Franta sau Austria, piata de transport din vestul Europei este in continua expansiune, iar „noi vom creste odata cu ea“, afirma Jef Segers, CEO si co-fondator al companiei belgiene Euro Trucking, care activeaza pe piata locala prin subsidiara Euro Trucking Logistics, cu sediul in Sibiu. Compania efectueaza transporturi numai prin tractionisti si previzioneaza anul acesta afaceri pe piata locala de 13 milioane de euro, in crestere de la 4,5 milioane de euro in 2016.



In afara de Romania, unde este prezenta de aproape doi ani, compania activeaza si pe piata bulgareasca, cu o filiala deschisa in ianuarie 2015. Pe plan local, Euro Trucking are in jur de 50 de subcontractori, iar in Bulgaria 15 parteneri, atat companii mici, cu unul sau mai multe capete tractor, cat si companii cu flote mai mari. In prezent, compania lucreaza cu 105 camioane cu semiremorci mega si standard, iar flota se dezvolta cu aproximativ 15 camioane lunar, la finalul anului preconizand ca va atinge in jur de 180 de vehicule. Sistemul nu percepe o chirie pentru remorci, mai spune oficialul firmei. Contractele sunt fixe, astfel incat partenerii lucreaza 100% pentru compania belgiana, avand garantat un venit fix, ce poate fi depasit in functie de anumiti parametri, iar termenele de plata sunt flexibile. Facilitatile oferite de compania de transport nu se limiteaza numai la bonusuri de acest tip, partenerilor fiindu-le oferite carduri de motorina, iar celor cu vehicule Euro 6 le deconteaza toate taxele de drum, in timp ce pentru toti partenerii sunt preplatite inclusiv parcarile si peajele (taxele de pod) din Marea Britanie.