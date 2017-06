News | 2017

Prezent la conferinta Tranzit de la Iasi, avocatul belgian Frederick Vanden Bogaerde, specializat de 20 de ani pe probleme de transport, a dat transportatorilor romani cateva sfaturi pentru a evita amenzile primite in afara tarii. Acesta a explicat ca autoritatile vest-europene se folosesc de trei prevederi legale pentru a fi agresive cu carausii estici. Prima o reprezinta reglementarile in domeniul cabotajului. Este important de stiut ca daca se plateste o amenda in Franta, aceasta poate fi oricand atacata in instanta. „Am reusit in instanta returnarea a 80% din amenzile platite in Franta. Doar ca dureaza mult procesele, pentru ca francezii nu vor sa plateasca. Pericolul cel mai mare este ca, pana la solutionarea cazurilor, firmele mai mici risca deja sa fie falimentare“.



In cazul pauzei de 45 de ore in cabina, legislatia este inca confuza. „Avem deja un caz la Curtea Europeana de Justitie, dar pana la finalizarea lui si la anuntarea unei rezolutii clare, va dau urmatoarele sfaturi:

1. Evitati parcarile publice, pentru ca acolo se fac controalele.

2. Daca soferul efectueaza pauza de 45 de ore in cabina, atunci sa scoata cardul tahograf din aparat, pentru ca daca il lasa si are control peste o saptamana, controlorii au dovada ca a facut pauza in cabina; atentie insa: daca cardul este scos si reintrodus, timpul de odihna trebuie trecut manual.

3. Este necesara inregistrarea timpului petrecut pentru calatoria dintre Romania si Belgia, de exemplu. Si acesta este considerat timp de lucru. Daca soferul prezinta o adeverinta de concediu pentru perioada in care se deplaseaza din Romania pana in Belgia, atunci aceasta este frauda. Atentie ca in momentul in care se urca la bord, aceasta perioada trebuie introdusa manual in tahograf ca timp de lucru, chiar daca soferul nu a condus, ci a fost pasager intr-un alt autovehicul sau a venit chiar cu avionul“.