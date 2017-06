News | 2017

23.06.2017 / Trafic Media Detalii

ZF Friedrichshafen si Hella au format un parteneriat strategic pentru dezvoltarea de sisteme de asistenta si functii pentru conducere autonoma, destinate autoturismelor si vehiculelor comerciale. Este vorba de camere de filmat frontale si senzori pentru aparate radar, produsele avand termen de lansare pe piata in 2020. In acest proiect ZF vine cu partea de hardware si experienta in integrarea functiilor si sistemelor, in timp ce Hella contribuie cu software-ul si dezvoltarea aplicatiei.