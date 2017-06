News | 2017

23.06.2017 / Trafic Media Detalii

Galerie foto/video 1

Ca urmare a unei analize complete si a unui intreg proces de licitatie, Albalact si-a reinnoit contractul cu Tibbett Logistics pentru furnizarea serviciilor de livrare a produselor lactate pe rutele principale din intreaga tara. Tibbett Logistics a inceput colaborarea cu Albalact din 2014, furnizandu-i servicii de transport la temperatura controlata intre fabrica principala si locatiile clientilor.



Tibbett Logistics, parte a Grupului Keswick Enterprises, foloseste propria flota reinnoita recent de dube frigorifice personalizate in culorile Tibbett pentru a furniza la termen serviciile de transport rutier catre Albalact.„Suntem foarte bucurosi de prelungirea contractului nostru cu Albalact. Oferim sprijin pentru o mare varietate de clienti din domeniul retail, FMCG si pentru alti clienti in ceea ce priveste distributia in Romania a produselor la temperatura camerei, produselor refrigerate si congelate, iar Albalact este un client-cheie pentru serviciul nostru de transport la temperatura controlata in termen util.”, a declarat Roxana Cocuz, Director Transport in cadrul Tibbett Logistics.

Potrivit lui Lucian Popa, directorul lantului de aprovizionare din cadrul Albalact, „Tibbett Logistics este un furnizor excelent de servicii si a raspuns in mod satisfacator licitatiei noastre. Sunt foarte incantat ca ne-am prelungit colaborarea si ca Tibbett Logistics poate continua in calitate de unul dintre furnizorii nostri importanti de servicii de transport.”

Albalact reprezinta o forta in industria de produse lactate din Romania de mai bine de 40 de ani si din 2008 este lider in sectorul de lactate prin brand-ul sau popular Zuzu. Cu sediul in Oiejdea, in inima tarii, Albalact este parte din Grupul francez Lactalis, numarul unu mondial in produse lactate.

Tibbett Logistics ofera solutii logistice intermodale si servicii extinse de gestionare a lantului de aprovizionare pentru industria auto, DIY, alimentatie, textila, retail si alte sectoare FMCG in toata Romania si in anumite parti din Europa de Sud-Est. De asemenea opereaza un total de 111.250 de metri patrati de depozite clasa A in 14 locatii, avand un numar de 1.250 de angajati calificati. Tibbett Logistics detine o flota de distributie cuprinzand remorci cu prelata si dube frigorifice cu doua si trei camere, cat si remorci destinate transportului de containere - impreuna cu propriile vagoane feroviare pentru transportul intermodal, in mai anuntand finalizarea procesului de reinnoire a intregii flote.