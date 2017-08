News | 2017

22.08.2017 / Trafic Media Detalii

In primele sapte luni ale acestui an s-au inmatriculat doar 90 de autovehicule cu capacitate de peste 22 de locuri, potrivit statisticii Politiei Romane, in conditiile in care in primele sase luni din 2016 fusesera deja inscrise in circulatie 122 de unitati. La second-hand-uri, tendinta este clara: 748 de unitati aflate la prima inmatriculare in Romania in intervalul ianuarie-iulie 2017, fata de 628 in primul semestru al anului trecut, plus alte 677 de vehicule rulate tranzactionate pe piata interna, dubla fata de ianuarie-iunie 2016.



Industria autohtona de carosare se dezvolta in continuare, astfel ca din totalul de 90 de vehicule mai mult de o treime sunt produse in Romania. C&I Eurotrans XXI figureaza cu 23 de masini, urmat de Mercedes-Benz, cu 19, Iveco, cu 12, si Dypety, cu 11 vehicule. Restul producatorilor cu vazari de autobuze noi in primele sapte luni au inregistrat doar cateva unitati. De remarcat intrarea pe piata romaneasca a unui carosier nou, din Turcia - Ugur Karoser, care a livrat pana acum cinci masini.

Mercedes-Benz ramane in topul preferintelor transportatorilor care si-au adus autobuze second-hand din strainatate, cu 189 de vehicule inmatriculate in perioada ianuarie-iulie 2017. Pe locul secund se claseaza Setra (165 de unitati), urmat de MAN (95), Volvo (60), Neoplan (45) si Iveco (42). In topul tranzactiilor pe piata interna se claseaza, de asemenea, Mercedes-Benz, urmat de Setra, Iveco, Isuzu si MAN.