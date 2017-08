News | 2017

22.08.2017 / Trafic Media Detalii

Sunt puternice, elegante si concepute pentru cele mai exigente sarcini. Pe 4 septembrie, Scania dezvaluie o gama complet noua de camioane de constructii. Lansarea va putea fi urmarita in direct pe nextgenscania.com, incepand cu orele 18:30 (CET).

„Scania are milioane de admiratori in randul clientilor, soferilor si fanilor online si, desigur, i-am invitat pe toti sa ni se alature pentru acest eveniment important“, a declarat Erik Ljungberg, Senior Vice-President, Corporate Relations. In urmatoarele zile, pana la lansare, constructorul suedez va oferi imagini cu noua familie de camioane de constructii pe website si pe retelele de socializare.



„Stim ca multi sunt dornici sa vada cat mai repede ce am pregatit, si desi vom pastra ce este mai bun pentru final, promitemsa dezvaluim pana atunci cateva detalii interesante“.

Cu noua gama de constructii, Scania ataca piata celor mai rezistente camioane, concepute pentru cele mai dificile aplicatii. In timpul transmisiunii live, care se va face de pe un santier adevarat, noua gama de vehicule va fi pusa la incercare chiar sub ochii spectatorilor, care vor avea ocazia sa vada cum functioneaza camioanele in conditii grele de exploatare. Prezentarea noii game de constructii vine dupa lansarea noii serii de camioane destinate transportului international, care a avut loc anul trecut.