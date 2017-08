News | 2017

22.08.2017 / Trafic Media Detalii

Cat priveste profitul realizat de primele 250 de companii de logistica, acesta a fost in total de 49,8 milioane de euro, cu o medie de 199.466 de euro pe companie, in scadere cu 13,29% fata de 2015. Primele 50 de companii au realizat 82,61% din total, respectiv 41,2 milioane de euro, cu o medie de 823.936 de euro pe companie, cu 2,56% mai putin decat in 2015. Urmatoarele 50 de companii au realizat 12,97 din profitul total, respectiv 6,4 milioane de euro, cu o medie de 129.358 de euro pe companie. profitul realizat de companiile aflate in top pe locurile 101-150 a fost de 1,5 milioane de euro, cu o medie de 30.272 de euro pe companie.



Un total de 533.669 de euro a fost profitul urmatoarelor 50 de companii, adica 2,38% din total iar ultimele firme din top au realizat un total de 154.553 de euro, cu o medie de 3.091 de euro pe unitate.

Din totalul companiilor analizate, doar 95 au inregistrat pierderi in valoare totala de 4,6 milioane de euro, cu o medie de 18.722 euro pe firma. 98% din aceasta suma a fost realizata de primele 50 de companii din Top Pierderi, cu o medie de 93.612 euro pe unitate, iar restul de 77.803 euro de urmatoarele companii.