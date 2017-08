News | 2017

22.08.2017 / Trafic Media Detalii

Primele 250 de companii de logistica au facut anul trecut o cifra de afaceri totala de 1,3 miliarde de euro, cu o medie de 5,1 milioane de euro pe companie. Cifra este similara cu cea inregistrata in 2015, cu o usoara scadere de 0,35%. Cea mai mare parte a acestei sume, respectiv 83,45% a fost realizata de primele 50 de companii. Acestea au realizat o cifra de afaceri de circa un miliard de euro, cu o medie de 21 de milioane de euro per companie, in crestere cu 14,69% fata de 2015.



Firmele aflate pe locurile 51-100 au realizat anul trecut o cifra de afaceri de 166.222.163 de euro, respectiv 12,98% din total, cu o medie de 3,3 milioane de euro, in scadere cu 6,38% fata de cifrele din 2015. Cifrele incep sa scada tot mai mult la urmatoarele companii din top. Astfel, firmele aflate pe locurile 101-150 au realizat in total doar 30 de milioane de euro cifra de afaceri, adica doar 2,38% din total, cu o medie de 608.876 de euro, in scadere cu 66,54% fata de cifrele efectuate de aceleasi companii in 2015. Urmatoarele 50 de companii au realizat in total 11,6 milioane de euro, adica 0,91% din total, iar ultimele 50 de firme de logistica din top 250 au realizat 3,5 milioane de euro cifra de afaceri, respectiv 0,28% din total cu o medie pe companie de 71.969 de euro.