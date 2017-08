News | 2017

22.08.2017 / Trafic Media Detalii

Posta Romana se afla pe primul loc in Top active ale companiilor de curierat, cu active totale in valoare de 206 milioane de euro. Compania de stat este urmata de FAN Courier, ale carei active totale au scazut, la finalul lui 2016, cu circa 19 milioane de euro fata de 2015, ajungand la peste 75 de milioane de euro.



Pe locurile urmatoare se situeaza Urgent Cargus, cu 46,2 milioane de euro, TNT Romania, cu active totale in valoare de 15,6 milioane de euro si DHL International Romania, cu 13,9 milioane de euro. Cea mai mare crestere de active fata de 2015 a inregistrat-o Posta Romana (+16,8 milioane de euro), urmata de Urgent Curier Post (+4,79 milioane de euro) si GLS General Logistics Systems Romania (+4,35 milioane de euro). In total, cele 31 de companii analizate in Top au active ce insumeaza aproape 440 milioane de euro, iar primele 10 companii realizeaza 93% din aceasta cifra.